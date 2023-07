Guerra Ucraina, Kiev: «Abbattuti tre droni kamikaze». Russia, esplosione in fabbrica di combustibile nucleare: un morto

La compagnia militare privata Wagner continua a far parlare di sé. «Il gruppo legalmente non esiste», dice il presidente russo Putin, che racconta l'incontro al Cremlino avvenuto 5 giorni dopo l'ammutinamento, dicendo di aver proposto un altro leader, ma di aver ricevuto il no di Prigozhin. Il capo dei mercenari ora sarebbe in Bielorussia, comunica la Wagner, che secondo il Pentagono non è più in Ucraina in modo significativo. Gli 007 di Kiev fanno sapere di avere fonti nella cerchia di Putin: «Il ministero degli Interni russo sa che Prigozhin ha sostegno nel Paese».