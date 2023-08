Guerra Ucraina, le ultime notizie: maxi attacco russo a 125 km dal confine con la Polonia, distrutto deposito di petrolio

Guerra Ucraina, le ultime notizie. Le forze russe hanno lanciato nella notte un «massiccio» attacco con droni nella regione di Rivne, nell'Ucraina occidentale, distruggendo un deposito di petrolio nel distretto di Dubno; lo ha reso noto su Telegram il capo dell'Amministrazione militare regionale, Vitaliy Koval, come riporta il Kyiv Independent. Dubno si trova a circa 125 km dal confine con la Polonia. «Nella notte, la regione di Rivne ha subito un massiccio attacco con droni. Purtroppo è stato distrutto un deposito di petrolio nel distretto di Dubno. Non ci sono state vittime», ha scritto Koval. Almeno 45 membri delle squadre di soccorso sono al lavoro sul posto.

❗️ On the night of August 10, Russian invaders carried out a massive drone attack on Rivne Oblast. An oil depot was destroyed in Dubno district, with no casualties. #RussianUkrainianWar #UkraineNews



Source: Head of the Rivne Oblast Military Administration Vitaliy Koval pic.twitter.com/sA0EQSs1bY

