Il momento in cui una casa di due piani viene inondata dalla pioggia torrenziale in Brasile | Video

Momento en que una casa es engullida por las inundaciones en Brasil



Una casa de dos pisos fue engullida por las inundaciones que azotan la ciudad brasileña de Raúl Soares. Un video muestra el momento exacto en el que la vivienda se derrumba y desaparece en el agua. pic.twitter.com/CfIhuoiyRr — RT en Español (@ActualidadRT) January 27, 2020

In Brasile le forti piogge degli ultimi giorni hanno causato 45 morti, 18 dispersi, 12.560 sfollati e 2.557 senzatetto.Il video mostra il momento esatto in cui una casa di due piani crolla e scompare nell'acqua nella città brasiliana di Raúl Soares, nello stato di Minas Gerais.Secondo G1, Thiago dos Santos, la persona che viveva in quel fabbricato, è anche colui che ha fatto la registrazione. L'uomo non è rimasto ferito, ma è stato salvato dai militari.Raúl Soares è uno dei 101 comuni più colpiti dalle piogge di questi.