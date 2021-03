Covid Usa, spunta la prima immunità di gregge: «E' una comunità amish, infettata al 90%»

Una comunità Amish in Pennsylvania potrebbe essere diventata il primo gruppo negli Stati Uniti a ottenere l'immunità di gregge: lo sostiene un funzionario sanitario locale, che a corredo snocciola dati a supporto della sua tesi. L'amministratore di un centro medico nel cuore del New Holland Borough della contea di Lancaster, noto per le sue comunità Amish e Mennonite, stima che fino al 90% delle famiglie religiose abbia avuto almeno un membro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati