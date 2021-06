​L’India ordina 300 milioni di dosi di un vaccino locale, ma non è ancora stato approvato

Per far fronte ad una devastante seconda ondata di coronavirus l'India ha ordinato 300 milioni di dosi di un vaccino locale che non è ancora stato approvato. Lo riporta la Bbc. Il farmaco, che non ha ancora un nome, è prodotto dalla società indiana Biological E ed è nella fase 3 di sperimentazione. Secondo il governo indiano, che per l'ordine ha stanziato 206 milioni di dollari, il vaccino ha mostrato «risultati promettenti» nelle prime due fasi.

L’India ha ordinato lo sviluppo di 300 milioni di dosi di un vaccino contro il coronavirus da un produttore locale, poiché il governo del primo ministro Narendra Modi è sottoposto alle pressioni della Corte suprema del paese per coprire più della popolazione. Il governo ha dichiarato in una dichiarazione che Biological-E Ltd, con sede a Hyderabad, pagherà un anticipo di 15 miliardi di rupie (205 milioni di dollari). Sono attualmente in corso gli studi di fase 3 del vaccino e l’azienda preparerà i vaccini tra agosto e dicembre. A causa della carenza di dosi, si prevede che l’India impiegherà circa due anni per coprire il 75% della sua popolazione con due dosi del vaccino al ritmo attuale della vaccinazione. Il governo Modi dice che vaccinarà ogni indiano entro la fine del 2021.

Buone notizie invece in Europa dove inizia la graduale riapertura di tutti i Paesi in vista delle vacanze estive. Dal 9 giugno sarà consentito in Francia l'ingresso a tutti i cittadini europei vaccinati contro il coronavirus. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti francese. Jean-Baptiste Djebbari, precisando che non sarà più necessario effettuare un tampone.