La strage dell'onda assassina: «L'acqua travolgeva tutto, correvo per salvarmi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 24 Dicembre 2018, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho visto un'onda di cinque metri arrivare fino al nostro villaggio», racconta dalla costa dell'isola di Java un trentenne che si è salvato con i suoi cari. «Ero in spiaggia a fotografare il vulcano, quando all'improvviso ho visto venire una grande onda. Ho dovuto correre, mentre l'onda passava la spiaggia e atterrava 15-20 metri nell'entroterra. La seconda onda è entrata nella zona dell'hotel dove stavo fermo. Sono riuscito a fuggire la mia famiglia a terra più alta attraverso sentieri e villaggi, dove siamo presi cura dei miei locali. Sono stati illesi, per fortuna», ha scritto su Facebook il fotografo norvegese Oystein Lund Andersen. Dalle zone devastate dallo tsunami arrivano testimonianze di paura, di fughe per salvarsi la vita e di desolazioni per i morti, i dispersi, la distruzione.A qualche ora di macchina c'è un italiano che sospira e ringrazia il destino per avere cambiato i suoi piani. «Stavo organizzando un giro in bicicletta proprio in quel parco naturale, nella parte estrema a ovest di Giava. Ma poi ho saputo che il vulcano Anak Krakatoa era attivo e ho subito rinunciato. Ecco, davvero non comprendo perché non avessero fatto evacuare le zone a ovest di Giava e a est di Sumatra, anche se poi capisco anche non sarebbe stato semplice convincere le persone e gli operatori degli hotel ad andarsene». Mario De Carlini, lombardo, da 23 anni vive in Indonesia, nell'isola di Giava. È proprietario sulle colline del ristorante Giuliani e conosce bene quelle spiagge di Tanjung Lesang, Tanjung Lesung, Carita, Teluk Lada e Panimbang dove una frana sottomarina causata dall'eruzione del vulcano ha causato un'onda alta tre metri, travolto alberghi, case e resort, ucciso 220 persone.