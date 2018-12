Tsunami, bambino salvato dai soccorsi dopo il crollo della sua casa Video

Natale è profumo di solidarietà, grande gesto arriva dall'amministrazione comunale di Melendugno, in collaborazione con la polizia municipale insieme a tanti cittadini generosi che...

«A Natale si lavora è ovvio. Gli italiani hanno preso i soldi, quindi bisogna farsi trovare pronti. Il 24 lavorerò fino al pomeriggio e poi andrò a cena per festeggiare la...

«Noi in Veneto diciamo padroni a casa nostra. Se ti va bene così bon, se no casa!. Urlava così, il governatore del Veneto Luca Zaia, lo scorso primo luglio a Pontida. Per...