Intervento a cuore aperto in strada, salvata la vita ad un uomo: «In ospedale sarebbe morto»

Mercoledì 1 Maggio 2019, 22:25 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2019 22:54

Un incredibileeseguito in ambulanza ha salvato la vita ad un uomo che era stato accoltellato: è successo a, in Gran Bretagna, ad opera diche hanno salvato un paziente che stava per morire dissanguato.A intervenire dopo l’accoltellamento è stato il Great Ambulance Air North Service: la squadra paramedica è arrivata in elicottero. La paura di non fare in tempo a portare l’uomo in ospedale ha portato il dottore il suo team ad effettuare unaper fermare la sua emorragia e riavviare il cuore dopo che era entrato in arresto cardiaco.Prima hanno creato due piccoli fori su entrambi i lati del torace per far uscire l’aria intrappolata, poi gli hanno sezionato il petto esponendo cuore e polmoni. I medici hanno così trovato sangue che si stava stringendo intorno al cuore del paziente: intervenendo subito hanno così impedito il dissanguamento salvandogli la vita.«È probabilmente la sensazione più bella che un medico possa provare - ha detto il dottor Smith - La speranza è quella di riuscire sempre a salvare i nostri pazienti con questo tipo di procedure. È la dimostrazione che se possiamo utilizzare ambulanze ed elicotteri per portare la nostra squadra il più rapidamente possibile sul posto, allora possiamo fare la differenza per quel paziente».