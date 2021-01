Iran, allarme aereo: velivo turco chiede atterraggio d'emergenza per evitare un incidente, ma Teheran dice di no

In Iran è scattato l'allarme aereo per un velivo turco in difficoltà. L'aereo turco ha chiesto l'atterraggio d'emergenza per evitare un incidente, ma Teheran ha risposto di no. Le sirene di raid aerei sono state udite nella parte ovest della capitale dell'Iran, dopo che un velivolo della compagnia aerea turca ha richiesto un atterraggio di emergenza all'aeroporto Imam Khomeini a causa di problemi tecnici e denunciando la possibilità di un incidente. Lo ha reso noto la rete nazionale televisiva, citando diversi report sui social media.

Atterraggio d'emergenza

Rapporti non ufficiali hanno aggiunto che la richiesta della compagnia aerea turca per l'atterraggio di emergenza è stata respinta dall'Iran e il volo ha lasciato il territorio aereo iraniano, dirottando verso Baku, nella Repubblica dell'Azerbaigian.

Il semble également que l'avion turc ne soit pas tombé, mais a failli tomber au-dessus de Téhéran, soit parce que le régime iranien allait l'abattre avec un missile parce qu'il survolait des zones interdites, soit à cause d'un dysfonctionnement technique. pic.twitter.com/2T9337w1NK — Lahouaria Chérif (@CherifLahouaria) January 29, 2021

