Q uella tra Iran e Israele non è una partita solo tra le due potenze. L'incendio può divampare in tutto il Medio Oriente. E l'allarme è scattato anche per le forze armate italiane. Dai confini dell'Iran fino a quelli dello Stato ebraico, Roma schiera migliaia di donne e uomini nelle zone più calde di questa guerra non dichiarata. E se le nostre truppe non sono un obiettivo di Teheran, la guardia resta alta. Anzi, altissima.

APPROFONDIMENTI Iron Dome, il sistema di difesa di Israele Foto

Mar Rosso e Libano, ecco perché la rappresaglia iraniana può mettere a rischio i 2300 militari italiani nella regione

Bunker pronti, piani di emergenza ripassati e sistemi di prevenzione rimessi a punto. Perché l'Italia non solo è sulla linea del fronte, ma è soprattutto vicino alle basi Usa e in aree in cui non si possono escludere incidenti o mosse azzardate delle milizie. Successo già nel 2020, quando gli Usa uccisero il generale iraniano Soleimani e gli italiani furono costretti a evacuare la base di Baghdad. Il piano di “esfiltrazione”, in caso di escalation repentina, la Difesa l'ha già preparata. E per attuarlo i nostri soldati sono addestrati ad agire in fretta.

I MILITARI ITALIANI

Per i militari italiani in Libano, la situazione è cambiata già dal 7 ottobre. Hezbollah combatte da mesi una guerra a bassa intensità con Israele. Un conflitto fatto di lanci di missili e bombardamenti aerei e con l'artiglieria, e che si combatte su una linea di confine in cui l'Italia è presente con il contingente di Unifil (l'operazione delle Nazioni Unite) e della missione bilaterale Mibil . Circa 1400 militari presidiano la “Linea Blu” e addestrano le forze armate libanesi. Ma la situazione può esplodere da un momento all'altro, creando lo stesso scenario che nel 2006 è degenerato nella guerra tra Israele e il Partito di Dio. I comandi israeliani si sono esercitati anche negli ultimi giorni per una guerra sul “fronte nord”, e anche ieri le Idf hanno bombardato i filoiraniani nel sud del Libano. I missili verso l'Alta Galilea hanno confermato che anche Hezbollah è pronto. E se l'Iran ordina di attivarsi per lo “schiaffo”, il Libano può essere il secondo fronte di guerra. Pericolo che è stato segnalato anche dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante l'ultimo incontro con il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz. E a proposito del ministro della Difesa il messaggio è stato chiarito più volte: «Restiamo solo se ci sono le condizioni di sicurezza».

Il timore di un attacco generalizzato dell'Iran per punire Israele del raid a Damasco ha aumentato il livello di allerta anche nelle bollenti acque tra il Golfo Persico e il Mar Rosso. Attraverso gli stretti, l’Iran può strangolare l’economia israeliana e il commercio globale. E in caso di escalation, le milizie yemenite possono essere fondamentali. L'Italia è in prima linea anche su questo fronte, specialmente nella zona di Bab el Mandeb, dove Roma ha schierato due navi (il Caio Duilio e il Federico Martinengo) e centinaia di uomini tra personale imbarcato e di stanza a Gibuti, sulla costa africana. Con la guida della missione Aspides e dell'operazione Atalanta, la Roma ha un ruolo di comando centrale nell'area. E come hanno dimostrato in tutti questi mesi, i miliziani Houthi sono pronti a incendiare tutto il mare, da Suez al Golfo di Aden, colpendo le navi ma anche puntando dritti sul territorio israeliano.

FRONTE ORIENTALE