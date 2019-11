Nucleare, l'Iran annuncia di aver aumentato di dieci volte la produzione di uranio

Nucleare Iran, il capo dell'organizzazione per l'energia atomica di Teheran, Ali Akbar Salehi ha fatto un importante annuncio: «L'Iran ha aumentato di circa 10 volte la sua produzione quotidiana di uranio nel corso degli ultimi 60 giorni. la produzione è ora di cinquemila grammi». L'annuncio è giunto insieme a quello sul raddoppio del numero di centrifughe avanzate del modello IR-6 messe in funzione, che secondo Salehi è avvenuto «con 4-5 anni di anticipo come conseguenza delle attuali sfide politiche che il Paese sta affrontando, in modo da mostrarne la determinazione e le capacità».

Sempre negli ultimi due mesi, ha aggiunto il capo dell'Organizzazione per l'energia atomica, la Repubblica islamica «ha aumentato di 6.000 le unità di lavoro separativo (unità di misura della quantità di uranio trattata e del suo grado di arricchimento, ndr), portando la loro capacità totale a 8.660». L'Iran ha minacciato da giovedì un nuovo disimpegno dall'intesa del 2015 con i 5+1, alla scadenza del quarto ultimatum di 60 giorni dato ai partner Ue per compensare gli effetti delle sanzioni americane.

