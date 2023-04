Siria, raid Usa con i droni: ucciso leader dell'Isis al-Jabouri «responsabile della pianificazione degli attacchi in Europa»

Un attacco di droni effettuato dalla coalizione guidata dagli Stati Uniti nel nord-ovest della Siria ha ucciso un membro anziano dello Stato islamico che era incaricato di pianificare attacchi in Europa. Come riferisce il Comando centrale Usa (Centcom) l'uomo ucciso è stato identificato come il leader dell'Isis Khalid Aydd Ahmad al-Jabouri. La sua morte, affermano i militari, «interromperà temporaneamente la capacità dell'organizzazione di pianificare attacchi esterni». Oltre a pianificare attacchi in Europa, al-Jabouri ha anche sviluppato la struttura di leadership del gruppo.

Il raid Usa con i droni

L'Osservatorio siriano per i diritti umani con sede nel Regno Unito, un osservatore di guerra dell'opposizione, ha dichiarato che una persona è stata uccisa in un attacco di droni vicino al villaggio di Kefteen controllato dai ribelli. La Protezione civile siriana dell'opposizione, nota anche come Caschi bianchi, ha affermato di aver evacuato l'uomo dalla scena dell'attacco e che in seguito è morto a causa delle ferite riportate. L'attacco è stato l'ultimo di una serie di attacchi avvenuti negli ultimi anni contro militanti legati ad al-Qaida e alti membri dello Stato islamico nella Siria nord-occidentale.

Il generale Michael Kurill, responsabile del Centcom nell'area, ha confermato la morte dell'uomo e ha spiegato che «lo Stato islamico rappresenta ancora un pericolo per la regione. Il gruppo era in grado di svolgere operazioni nella regione e voleva operare al di fuori del Medio Oriente». Nell'operazione non ci sono state vittime civili o feriti, ha riferito l'esercito.

I precedenti

La maggior parte delle persone uccise dagli attacchi statunitensi nella provincia di Idlib controllata dai ribelli negli ultimi anni erano membri di al-Qaeda, ramo di Horas al-Din, che in arabo significa «Guardiani della religione». Il gruppo include membri irriducibili di al-Qaeda che si sono staccati da Hayat Tahrir al-Sham, il più forte gruppo di ribelli della provincia. A febbraio, un attacco di droni ha ucciso due uomini, che gli attivisti locali hanno inizialmente identificato come membri di Horas al-Din. L'Osservatorio ha poi affermato che uno dei due uccisi era un membro anziano del gruppo militante sconfitto in Siria nel marzo 2019.