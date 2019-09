Nel Secondo Dopoguerra in Italia c'era un celebre manifesto elettorale che invitava a votare per i cattolici della Dc: su una donna dentro una cabina elettorale con sopra la scritta "Dio ti vede, Stalin no". "Ora Netanyahu, il premier isrealiano che si presenterà agli elettori martedì prossimo. aveva chiesto invece di poter vedere il voto con l'installazioni di telecamere dentro le cabine o comunque nei seggi elettorali. Il motivo? Impedire eventuali brigli bel voto degli arabi israeliani. Ma ha rimediato una sonora sconfitta. L'attuale maggioranza di governo non ha infatti raggiunto la soglia dei 61 voti necessari a far approvare, in prima lettura, l'iniziativa, ma si è fermata a 58. L'opposizione - il centro, la sinistra, i partiti arabi e anche la destra di Avigdor Lieberman - non si è neppure presentata al voto, certa che il quorum non sarebbe stato raggiunto.

Mercoledì 11 Settembre 2019, 18:11 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2019 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA