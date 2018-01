Giuseppe, ucciso in Thailandia: preso il killer, è l'amante dell'ex moglie

Domenica 28 Gennaio 2018, 18:15 - Ultimo aggiornamento: 28-01-2018 20:00

Preso. È stato catturato questa sera in, il francese sospettato di aver uccisolo scorso 19 gennaio assieme all'amante thailandese, ex moglie della vittima. Lo hanno annunciato media locali, aggiungendo che la donna -- non è ancora stata presa. Il corpo della vittima, fatto a pezzi e dato alle fiamme, era stato ritrovato in una zona boschiva.LEGGI ANCHE ---> Trovato corpo smembrato: è di un italiano Rigaux (34 anni), che in passato era stato inserito nella lista nera dell'immigrazione thailandese, è stato braccato dalla polizia in una zona di campagna nella provincia di Kamphaeng Phet, adiacente a quella di Phichit dove si è consumato il delitto, probabilmente motivato da questioni passionali e di denaro. De Stefani, 62 anni, in Thailandia dal 2013, era originario di Chiavenna (Sondrio). Il suo passaporto era stato ritrovato a casa dell'ex moglie.