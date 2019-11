Ladra cade dal tetto e piomba sul tavolo di un ristorante

La telecamera di videosorveglianza di un ristorante della città di Ojai in California ha registrato il momento in cui una giovane coppia di criminali tenta di mettere a segno una rapina, tuttavia anche se i due sembravano ben preparati - indossavano cappelli, maschere e guanti, oltre a portare una borsa per trasportare il bottino - qualcosa è andato storto.

Il video della caduta

Nelle immagini è possibile notare la ragazza di età compresa tra 18 e 25 anni, secondo la descrizione della polizia, che cade dal soffitto e piomba rumorosamente su un tavolo di metallo, apparendo visibilmente dolorante.

Il suo complice, nel frattempo, non la soccorre e continua a concentrarsi sul furto.

Secondo la ricostruzione della polizia della contea di Ventura, pubblicata anche sul sito locale local.nixle, entrambi i protagonisti del furto sono usciti dal locale attraverso la porta posta sul retro, dopo aver sottratto centinaia di dollari dalla cassa e diverse bottiglie di vino.

