LeBron James, il figlio Bronny accusa un arresto cardiaco durante un allenamento: ricoverato d'urgenza

Paura per il figlio di LeBron James. Bronny, il figlio maggiore della stella dei Lakers, nella giornata di ieri è stato vittima di un arresto cardiaco mentre si allenava a Los Angeles. Il 18enne ora è fuori pericolo, come comunicato direttamente dalla famiglia James: «Ieri mentre si stava allenando Bronny James è andato in arresto cardiaco. Lo staff medico è stato in grado di rianimarlo prima che venisse trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato ricoverato in terapia intensiva».

Il malore

«Ora è in condizioni stabili ed è stato trasferito in reparto», ha continuato il portavoce, «chiediamo a tutti il massimo rispetto della privacy della famiglia James.

Sarà nostra cura farvi avere aggiornamenti LeBron e Savannah (la madre, ndr) ringraziano vivamente lo staff medico della University of Southern California (con cui avrebbe dovuto disputare la sua prima stagione, ndr) per il loro pronto intervento».