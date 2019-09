Bimbo di 10 anni muore dopo aver mangiato un hamburger contaminato da e-coli

Domenica 15 Settembre 2019, 20:07 - Ultimo aggiornamento: 15-09-2019 21:07

Mangia un hamburger contaminato acquistato in un supermercato Lidl e muore dopo 8 anni. Nolan Moittie è morto a 10 anni dopo aver passato 8 anni in una sedia a rotelle , incapace di mangiare, parlare e camminare a causa di un batterio che aveva contaminato la carne acquistata al supermercato.Nel 2011 Nolan si è sentito male. Aveva solo 24 mesi quando ha mangiato carne contaminata, era uno dei 15 bambini nella regione dell'Hauts-de-France ad essersi ammalato dopo aver mangiato carne con e-coli. Le sue condizioni dopo essere stato salvato dai medici restarono irreversibili e per 8 anni ha vissuto con un'assistenza h24. Il bambino era affetto anche da una grave patologia neurologica che ha peggiorato le conseguenze scatenate dal batterio.Dopo 8 anni di sofferenze Nolan si è sentito male ed è stato portato con uregenza in ospedale, i medici hanno tentato di tutto, ma il fisico del bambino era ormai troppo debole e il suo cuore si è fermato per sempre. Un altro bambino, contaminato dal batterio, era morto qualche anno prima.Lo scandalo dell'e-coli sconvolse il Nord della Francia, furono fatti controlli e fu avviata un'indagine che portò alla condanna dell'ex capo della compagnia, Guy Lamorlette.