Maddie McCann, trovato santuario nel bacino idrico dell'Algarve in Portogallo. «Ci sono venuti i brividi»

Maddie McCann, si apre un nuovo inquietante capitolo. Una coppia britannica ha affermato di aver trovato un santuario improvvisato nel bacino idrico dell'Algarve in Portogallo, perquisito dalla polizia la scorsa settimana a caccia di nuovi indizi sulla scomparsa della bambina inglese. La coppia, indicata con i nomi di Ralf e Ann, ha detto al Mail on Sunday di aver trovato lo "strano" santuario esattamente sette mesi dopo la sparizione di Maddie, avvenuta nel maggio del 2007.

Maddie McCann, si scava nel bacino artificiale per trovare il corpo della bimba scomparsa

La scoperta

I due hanno anche riferito di aver denunciato la scoperta alla polizia portoghese, ma di non aver mai avuto risposta.

Il santuario, secondo le dichiarazioni, consisteva in una fila di pietre, un mazzo di gigli bianchi e una fotografia della bimba. La zona è stata controllata dagli inquirenti. La coppia di pensionati, che possiedono una casa per le vacanze proprio vicino al bacino dell'Algarve, ha riferito tutto alle forze dell'ordine dopo che il sospetto Christian Brueckner è stato identificato dalla polizia tedesca nel 2020. Ralf, 66 anni, ha descritto il santuario come “molto strano”. Ann, 67 anni, ha detto: «Pensandoci ora mi fa venire la pelle d'oca, perché quando abbiamo visto dove la polizia stava cercando negli ultimi giorni si poteva vedere che era lì che puntava la fila di pietre».

I sospetti

Dopo tre giorni di ricerche, si sono conclusi gli scavi. La Polizia giudiziaria portoghese, in un comunicato, si limita a dire che le procedure richieste dai colleghi in Germania sono state compiute e che il materiale raccolto verrà consegnato appunto agli inquirenti tedeschi. Questi ultimi, dal canto loro, mantengono il più stretto riserbo. Sebbene sia noto, infatti, che propendono per l'ipotesi dell'uccisione della bambina, non è mai stato dichiarato che sul fiume Arade si cercasse il suo corpo, né si può escludere che da queste ricerche emergano indizi su eventuali altri crimini commessi da Brueckner, attualmente in carcere per diversi crimini di violenza sessuale, alcuni dei quali commessi anche in Portogallo, paese dove ha vissuto per molti anni.