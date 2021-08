Maddie McCann, dentro il covo del pedofilo in cui sarebbe stata nascosta la bambina

Continuano le indagini sul caso Maddie McCann. La polizia sembra aver individuato il luogo in cui sarebbe stata tenuta prigioniera la bambina inglese di cui si sono perse le tracce nel 2007 quando, all'età di 3 anni, era in vacanza con i genitori in Portogallo.

La polizia inglese, come riporta in eslusiva il Mirror, continua a sostenere la tesi di un pedofilo rapitore, nello specifico Christian Brueckner, che avrebbe tenuto nascosta Maddie in...

