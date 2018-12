Madre uccide i suoi gemelli di 10 mesi annegandoli: trovati senza vita in un motel

Mercoledì 12 Dicembre 2018, 15:15 - Ultimo aggiornamento: 12-12-2018 15:34

La polizia ha arrestato una donna con l’accusa di duplice omicidio: avrebbe annegato i suoi gemelli Mason e Maddox, di appena 10 mesi. I corpicini dei piccoli sono stati ritrovati giovedì mattina in un motel della California centrale. Heather Langdon, 37 anni, era stata accompagnata in quell’albergo il giorno prima dalla polizia. «Non poteva più restare nella casa famiglia dove viveva perché aveva causato diversi problemi», riportano i media locali. Un caso che ha sconvolto il Paese. «Gli agenti non avevano avuto contatti precedenti con la Langdon - spiega il sergente della polizia di Tulare, Jhon Hamlin - non c’era stato nessun sentore di pericolo per i piccoli». Ma qualcosa ha scatenato la furia della donna. Gli investigatori sono stati chiamati dal proprietario del motel alle 7.45 del 6 dicembre.Quando sono arrivati sul posto hanno trovato i gemelli a terra completamente bagnati, immobili. Hanno iniziato subito le manovre di soccorso in attesa dell’ambulanza che li ha poi trasportati al Centro medico di Tulare, dove poco dopo sono stati dichiarati morti. La polizia ha confermato che in quel motel non c’è una piscina e quindi restano pochi dubbi sull’accaduto. «Non sappiamo esattamente come siano annegati e perché: sappiamo solo che erano con la madre», ha detto al Visalia Times-Delta, il sergente Hamlin. Maria Marez, presente anche lei in albergo quella notte, ha detto che la donna «continuava a dire di averli annegati». «Io ho cercato di aiutare i bambini, ma non c’era più nulla da fare».Il proprietario della struttura, Jay Bhakta, ha invece raccontato che gli agenti di polizia avevano accompagnato la Langdon con i gemelli la sera prima. E ha poi aggiunto di non avergli fatto pagare la stanza «proprio perché volevo aiutarla». «In 26 anni di attività, non ho mai visto una cosa del genere». Un raptus di disperazione dopo una vita travagliata? Una depressione non curata? È questo quello che si chiedono in tanti per trovare una giustificazione a un gesto così terribile. Ma la dinamica è ancora tutta da chiarire, così come i motivi del gesto. La donna è stata arrestata con l’accusa di omicidio. Attualmente è detenuta senza cauzione. Le indagini proseguono per ricostruire i fatti.La sorella di Heather ha confermato a YourCentralValley News di averla vista il fine settimana precedente «e tutto sembrava normale». «Mai avrei potuto pensare a un gesto simile». E ha poi fatto un appello per una raccolta fondi su GoFundMe spiegando: «Il 6 dicembre 2018 abbiamo perso Mason e Maddox. Questi piccoli angeli preziosi hanno perso la vita troppo presto e dovranno riposare in pace. Se hai denaro da donare per le spese funebri e per i bisogni dei loro fratelli maggiori, per favore fai una donazione. Nessuno di questi soldi sosterrà l’assistenza legale della loro madre». Langdon era divorziata e il suo ex marito aveva due figli. Dopo l’appello della sorella sono arrivate molte donazioni. E un nuovo messaggio è apparso sul sito: «Su richiesta del padre, non accettiamo più donazioni. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito».