Bambina di 3 anni rischia di annegare in piscina: la piccola rianimata e portata in ospedale

Ancora un caso di annegamento in una piscina pubblica, anche se stavolta non è per fortuna finita in tragedia. Una bambina di 3 anni ha rischiato di annegare oggi pomeriggio nella piscina Campus Aquae, alla periferia di Pavia, nella zona degli ospedali e degli istituti universitari scientifici.

Il dramma di Giuseppe, morto a 4 anni: «Annegato in un punto cieco». Le urla disperate dei genitori

Bambino di 3 anni muore nella piscina di casa: è annegato in pochi centimetri d'acqua. Indagata la nonna

Bimba di 3 anni rischia di annegare: ricoverata

La piccola, per cause ancora da accertare, è finita sott'acqua nella vasca dell'impianto dove l'acqua è più bassa.

I tanti bambini morti quest'estate

Non è il primo caso analogo nelle ultime settimane: ieri un bambino di 3 anni è morto nella piscina di casa dopo essere sfuggito al controllo della nonna che stava cucinando. Due giorni prima altra tragedia a Monopoli, in Puglia, dove un altro bambino di 4 anni e mezzo, Giuseppe, è annegato in un acquapark. Un altro caso a fine luglio nel vicentino, quello del piccolo Jordan, annegato a due anni nella piscina di casa. E ancora, i fratellini romeni morti a Manfredonia, sempre in Puglia, Daniel e Stefan di 6 e 7 anni. A inizio luglio un altro bimbo di due anni era invece annegato nel modenese. E sono solo alcuni dei tanti casi avvenuti in un'estate piena di tragedie.