Dramma a Revine Lago, un piccolo comune della provincia di Treviso in Veneto. Una bimba di 9 anni ucraina è stata inghiottita dall'acqua intorno alle 15.50 di oggi, 27 luglio. La piccola si trovava con altri coetanei al lago per un'uscita con il Grest. Ed è scivolata dentro l'acqua. Gli animatori del Grest hanno lanciato l'allarme appena si sono resi conto che la bimba non era più nel gruppo.

Alcuni bagnanti che si trovavano nel lago si sono tuffati per soccorrerla e sono riusciti a portarla a riva prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Sul posto i sanitari del Suem 118 con l'elisoccorso che hanno provato disperatamente a rianimarla per quasi un'ora. Le condizioni della piccola sono apparse subito disperate. E ogni tentativo è stato vano, la piccola è deceduta.