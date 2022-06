Trintignant e il dramma della figlia uccisa per gelosia dalla rockstar Bertrand Cantat

Di successi ne ha raccolti tanti durante la sua carriera l'attore Jean Louis Trintignant. Ma ha vissuto anche un dramma che ne ha segnato la vita. Nel 2003 la figlia Marie Trintignant era stata uccisa sotto i colpi feroci e crudeli del suo fidanzato, Betrand Cantat, allora popolare e affascinante leader della rock band francese Noir Desir. Erano le due icone in Francia: lei dedita al cinema, mentre lui alla musica. Lui era sposato con Kristina Rady, ma tanta era l’attrazione per l’attrice francese che scelse di lasciare la moglie con la quale aveva avuto due figli. Anche Marie era già stata sull’altare con Samuel Benchetrit. Ma il matrimonio, ormai, apparteneva al passato e il cantante e l’attrice avevano deciso di ricominciare insieme con quella storia d’amore. Una relazione, però, che si è trasformata presto in un incubo senza via d’uscita.

L'omicidio della figlia

La relazione durò poco. Appena concluse le riprese di un film, Marie ebbe una discussione con il suo compagno. Una lite furiosa che durò tutta la sera, e che continuò anche nell’hotel dove i due alloggiavano. Urla e schiamazzi vennero segnalati anche dagli ospiti della struttura. Fu proprio in quel clima aggressivo e violento che Marie Trintignant ricevette un messaggio dal suo ex marito. “La mia piccola Janis” scrisse lui, facendo riferimento al film John e Janis che i due avevano girato insieme anni prima. Ma quel nomignolo, forse privo di significato per Marie, diventa la miccia scatenante per Bertrand.