Malore in vacanza durante una partitella di calcio, Michele Gironella muore a 26 anni

Un giovane di 26 anni di Villa Potenza di Macerata, Michele Gironella, è morto mentre si trovava in vacanza in Perù. La tragica notizia è arrivata in queste ore in Italia. Informata anche l'ambasciata che sta seguendo la situazione da vicino anche per supportare i familiari. Il dramma si è consumato all'improvviso. La morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali, probabilmente un arresto cardiaco.

Il malore fatale

Stando alle prime notizie, il ragazzo stava trascorrendo un periodo di ferie all'estero. La morte improvvisa durante una partitella di calcio. Il giovane era in vacanza insieme alla fidanzata in un viaggio di gruppo con l'associazione "We road", sarebbe dovuto rientrare in Italia il prossimo 25 agosto.

Mercoledì erano appena arrivati in un villaggio, avevano sistemato le loro cose e il ragazzo si era messo a giocare a calcio quando è sopraggiunto il malore. Vani i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori.

«Un ragazzo molto sportivo»

Gironella era molto conosciuto a Macerata: un ragazzo molto sportivo e solare, amava i viaggi. Michele lavorava ad Appignano. Il calcio era la sua passione, aveva giocato con diverse squadre e tra alcuni giorni, una volta rientrato dalla vacanza, avrebbe iniziato la preparazione precampionato con l'Helvia Recina.

La società ha pubblicato un post su Facebook. "Sgomenti, senza parole e ancora increduli per quanto accaduto. Ci uniamo al dolore della famiglia per la prematura e improvvisa scomparsa di Michele". I familiari sono in attesa delle informazioni per il rientro della salma e l'autopsia. Michele lascia la mamma e tre sorelle.