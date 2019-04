Sabato 20 Aprile 2019, 13:57 - Ultimo aggiornamento: 20-04-2019 14:15

, voleva trascorrere una serata rilassante in casa con il marito. Sdraiati sul divano, i due avrebbero passato il tempo a bere. Il marito, forse per la sbronza, si è addormentato e al suo risveglio, la tragedia.La vicenda è accaduta a Leigh, nel Regno Unito, ma la coppia era orginaria della Polonia. Come riporta il, Monika Zglobicka è morta per unadopo che il marito Lukasz si è addormentato sul divano. I test hanno dimostrato che la casalinga sarebbe stataAppena sveglio, il marito Lukasz ha chiamato immediatamente i soccorsi, ma l'operatore non è stato in grado di capirlo a causa delleMa mamma Monika era già morta. Secondo le ricostruzioni, la coppia, che si era trasferita nel Regni Unito nel 2007, si stava godendo una serata in casa quando è avvenuta la tragedia.Ha spiegato il marito: «Era sana e non si è mai lamentata di nulla. Ma nelle settimane precedenti alla sua morte, ha avuto dolori al cuore dopo aver bevuto quattro o cinque caffè in un giorno». L'ispettore Neil Lawless della Greater Manchester Police ha spiegato che il problema linguistico e il ritardo nell'ottenere un'ambulanza non hanno avuto alcun ruolo nella sua morte. Dall'autopsia è emerso che Monika è morta perLa madre di Monika, Malgorzala Bosek, ha concluso: «La maggior parte del tempo di Monika era con i figli. Per quanto riguarda la sua salute, era una ragazza giovane e in salute, non l'ho mai vista bere alcolici. Aveva una piccola famiglia molto felice e non ha mai fatto niente di sconveniente nella sua vita».