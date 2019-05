Mamma sgozza la figlia di appena 5 giorni: «Non volevo avere dei bambini»

Giovedì 9 Maggio 2019, 20:18 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2019 21:16

perchéHiralbahen Bhavsar, 29 anni, è stata arrestata a Little Ferry, nel New Jersey, dopo aver tagliato la gola e un braccio alla figlia neonata con un coltello da cucina.La donna, come riporta Metro , dopo l'omicidio avrebbe chiamato la polizia, dicendo che il marito la stava picchiando e aveva paura potesse fare del male alla loro figlia. Quando gli agenti sono arrivati hanno subito arrestato il marito, inconsapevole di quanto stava accadendo, fino a quando la donna non è uscita da un'altra stanza della casa confessando tutto. La polizia a quel punto ha trovato il corpicino della piccola senza vita.La famiglia della donna ha raccontato che stavano cenando quando la piccola ha iniziato a piangere. La madre è andata nella sua stanza, tutti credevano per allattarla, ma in realtà si è avventata su di lei. La donna ha poi confessato agli agenti di averlo fatto perché in realtà non voleva avere una bambina. Si crede che la donna possa essere stata colpita da una forte depressione post partum, per ora è stata arrestata con l'accusa di omicidio.