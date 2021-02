Medico estrae un dente incastrato nel timpano di un bambino di 3 anni

L'audiologo britannico Neel Raithatha ha pubblicato sul suo canale YouTube un video nel quale mostra l'intervento che ha eseguito nella sua clinica di Oadby, nella contea inglese del Leicestershire, per estrarre un dentino da latte incastrato nel timpano di un bambino di 3 anni.

Dopo aver ispezionato il condotto uditivo del minore, lo specialista aveva supposto che si trattava di un frammento di pelle morta e non ha potuto nascondere la sua sorpresa nello scoprire che in realtà invece era un dente. Il medico per rimuoverlo ha utilizzato un aspiratore, che però ha causato nel piccolo paziente un'infiammazione.

