Meghan e Harry, Buckingham Palace replica alle accuse di razzismo: «Rattristati, saranno sempre molto amati»

In un comunicato, il Palazzo reale fa sapere che «l’intera famiglia è rattristata nel sapere in quale misura gli ultimi anni sono stati impegnativi per Harry e Maghan». In particolare «i temi trattati, particolarmente quello del razzismo, sono preoccupanti. Sebbene i ricordi di alcuni possano variare, queste accuse vengono prese molto seriamente e saranno oggetto di esame da parte della famiglia privatamente. Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri molto amati della famiglia».

Il comunicato è arrivato a 24 ore dall'intervista "senza rete" trasmessa lunedì anche dal network britannico ITV. Meghan e Harry hanno rivelato che un membro della famiglia reale - che non hanno voluto nominare - ha espresso preoccupazioni per il colore della pelle del primogenito nascituro, Archie. In seguito si è chiarito che non si trattave né della Regina né del principe Filippo.

