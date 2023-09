Russia fallisce missione sulla luna, lo scienziato missilistico Melnikov muore dopo aver mangiato funghi velenosi

Vitaly Melnikov, uno dei più importanti esperti di missili in Russia, è morto per un avvelenamento da funghi. Aveva 77 anni. Lo scienziato era stato a capo del "Dipartimento sistemi missilistici e spaziali" di RSC Energia, il principale produttore di veicoli spaziali di Mosca. In precedenza, Melnikov aveva lavorato come capo ricercatore presso TsNIIMASH, una divisione di Roscosmos, l'agenzia spaziale russa.

Scienziato morto per avvelenamento da funghi

Secondo Moskovsky Komsomolets, un giornale di Mosca, lo scienziato dopo aver mangiato dei funghi non commestibili ha lottato fra la vita e la morte per due settimane.

I medici, tuttavia, non sono riusciti a salvarlo. Le circostanze dell'avvelenamento non sono state rivelate.

Il fallimento della missione sulla luna

La notizia arriva a poche settimane dal fallimento della missione della navicella spaziale Luna-25. La sonda, la prima lanciata dalla Russia sulla luna dal 1976, si è schiantata lo scorso agosto, a seguito di un incidente durante una manovra prima del suo allunaggio. La navicella spaziale, senza equipaggio, è andata in frantumi dopo essersi schiantata sulla superficie lunare. Il Cremlino non ha commentato la notizia della morte di Melnikov.