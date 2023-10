Bari choc, infermiere viene avvelenato: ora è disabile, non potrà più lavorare. «Un collega disse: è un infame»

Un evento scioccante, che ha scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora presso l'istituto tumori “Giovanni Paolo II” di Bari: un infermiere, dopo aver ingerito un thè avvelenato, ha sviluppato una grave disabilità, che gli impedirà di continuare a lavorare. La vittima dell'avvelenamento, definita "infame" da un collega, è attualmente in condizioni gravissime, e ha bisogno di assistenza continua.

Questo episodio si aggiunge ad altre irregolarità scoperte nelle ultime settimane: un altro infermiere con precedenti regolarmente in servizio nonostante fosse ai domiciliari, un reparto da cui i dipendenti rubavano farmaci e anche soldi ai malati. Alla luce di questa situazione incresciosa, è stata avviata un'indagine che ha rivelato un clima intimidatorio all'interno della struttura: minacce in stile mafioso a genitori, compagni o figli di pazienti, traffico di medicinali, visite private in nero e tanto altro.

La vittima dell'avvelenamento, ignara, ha bevuto un thè contenente una sostanza tossica: il capo sala era stato definito «infame» da un collega già nel giugno 2019.

Dopo aver ingerito inconsapevolmente il veleno, ha riportato renale acuta, necrosi tubulare acuta, insufficienza respiratoria acuta, emorragia cerebrale, emiparesi facio-brachio-crurale destra e afasia. Attualmente vive con la sorella, e ha bisogno di assistenza continuità per via di una grave disabilità. Il malcapitato si è rifiutato di commentare ulteriormente la vicenda.