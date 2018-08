Migranti, Berlino: verso intesa con l'Italia. Accordo con Atene per rientro richiedenti asilo

Venerdì 17 Agosto 2018, 12:46 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2018 13:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intesa vicina fra Italia e Germania sui migranti.«Siamo andati molto avanti nelle trattative e riteniamo che arriveremo a un accordo con l'Italia», ha detto la portavoce del ministro dell'Interno tedesco, Eleonore Petermann, rispondendo a una domanda alla conferenza stampa di governo sul negoziato sui respingimenti al confine dei migranti, che hanno già chiesto asilo nella penisola. Nei giorni scorsi, la cancelliera Angela Merkel aveva affermato che occorresse ancora del tempo e si era detta pronta, se necessario, a intervenire personalmente, parlando con il premier Giuseppe Conte.C'è intanto l'accordo di Berlino con Atene sul respingimento dei migranti, che hanno chiesto asilo in Grecia, ha affermato ancora la portavoce del ministero dell'Interno. I due governi hanno raggiunto una intesa in base al quale la Germania potrà rimandare in Grecia i richiedenti asilo che siano sbarcati sul territorio del governo di Atene. La portavoce ha parlato di intesa di principio tra i due paesi e di un unico documento ancora da finalizzare. Nei giorni scorsi era stato firmato l'accordo con la Spagna.Come nel caso di Madrid, ha chiarito la portavoce, con Atene è stata concordata la possibilità di respingere chi ha chiesto asilo in Grecia entro 48 ore. Sulla questione, il ministro Horst Seehofer (Csu) aveva portato Angela Merkel alla soglia si una crisi di governo, prima della pausa estiva.