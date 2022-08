Paura al luna park, montagne russe si bloccano: bimbo sviene, "sospeso" con altre 19 persone per un'ora e mezza

Un'ora e mezza di panico al luna park. Con 19 persone rimaste sospese in aria a bordo delle montagne russe bloccate per un guasto. Ad avere la peggio un bambino, "recuperato" dai vigili del fuoco privo di sensi e portato d'urgenza in ospedale. Treatro dell'incidente il Southport Pleasureland nella contea britannica Merseyside.

L'incidente alle montagne russe

I malcapitati rimasti bloccati sono stati tirati giù dalla giostra solo dopo l'intervento di un "cestino-gru". Il bambino, riporta il Liverpool Echo, era privo di sensi ma respirava quando è arrivata l'ambulanza. È stato soccorso sul posto prima di essere portato all'ospedale pediatrico Alder Hey.

I soccorsi

Le altre persone coinvolte sono state sottoposte a controlli precauzionali da parte di squadre paramediche di tre ambulanze. Per loro, fortunatamente, tanta paura ma nessuna conseguenza.