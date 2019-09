Morto il dodicesimo fumatore di sigarette elettroniche negli Stati Uniti

Sigarette elettroniche, peggiora sensibilmente il bilancio delle malattie e dei morti legati al vaping con le sigarette elettroniche. Secondo i nuovi dati del centro per la prevenzione e il controllo delle malattie, i casi di malattie riconducibili alle sigarette elettroniche sono 805 e il numero dei morti 12. Il conteggio precedente era di 530 casi di malattie e 7 morti.



Inoltre dagli Usa arriva un ulteriore allarme. Se prodotti illegali utilizzati per le sigarette elettroniche arrivassero in Europa anche qui, nonostante le regole più rigide, potrebbero verificarsi problemi simili a quelli affrontati negli Stati Uniti. Lo ha detto Konstantinos Farsalinos, ricercatore dell'Onassis Cardiac Surgery Center ad Atene, che dal Global Tobacco and Nicotine Forum a Washington invita a «essere molto attenti e non usare questi prodotti fino a che non si capisce quale ingrediente o contaminate in questi olii stia causano le malattie da svapo». Gli occhi sono puntati sul mercato nero: c'è sempre la possibilità che in Ue siano disponibili prodotti utilizzati nelle e-cig come gli olii illegali a base di Thc e, se avessero gli stessi contaminanti che stanno causando problemi negli Usa, è possibile che si verifichino anche in Europa malattie polmonari e decessi legati all'uso di queste sostanze.

«In Europa - spiega Farsalinos - ogni prodotto contenente Thc sopra lo 0,2% è considerato uno stupefacente. Gli olii a base di Thc disponibili in Usa sul mercato nero e che sono implicati in queste malattie polmonari contengono più del 20% di Thc e sono chiaramente sostanze stupefacenti per le leggi europee. Dobbiamo lavorare per informare le persone che usano prodotti a base di Thc, illegali o meno, che devono essere molto attente. È una patologia catastrofica la malattia dei polmoni legata all'utilizzo delle e-cig, un avvelenamento acuto dei polmoni molto serio».

Giovedì 26 Settembre 2019, 21:04 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2019 21:16

