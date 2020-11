Morto un bambino affetto da Covid: «Soffriva di un'altra grave condizione cronica»

La Norvegia ha annunciato la morte di un bambino affetto da Covid-19, il primo caso fatale giovanile nel Paese scandinavo. Del piccolo non è stata resa nota l'età ma, a quanto riferito dalle autorità sanitarie, «soffriva di un'altra grave condizione cronica».

«Un bambino ricoverato all'Haukeland University Hospital è morto per una malattia correlata al Covid», ha annunciato in un tweet la struttura in cui era ricoverato, situata nella città di Bergen. La sua età e la natura dell'altra patologia non sono state specificate.

Le autorità sanitarie norvegesi avevano annunciato poche ore fa il 299/o decesso legato al virus dall'inizio dell'epidemia, su un totale di 30.133 casi registrati ufficialmente.

