Mosca, tassista aspetta 8 ore sotto casa della sua cliente per restituirle il portafoglio

Mercoledì 21 Novembre 2018, 11:23

A Mosca, un tassista ha aspettato 8 ore sotto l'abitazione della sua ultima passeggera, per poterle restituire il portafoglio che aveva dimenticato in macchina. La storia è stata raccontata su Facebook dalla stessa protagonista.«Una breve storia per recuperare fiducia nel genere umano», così ha esordito dalla sua pagina facebook Varia Bortsova, 26 anni, che lo scorso giovedì, una volta atterrata a Mosca, aveva preso un taxi per tornare a casa.Stanca delle lunghe ore di viaggio, la giovane era andata direttamente a riposare. Al suo risveglio, si è resa conto di aver dimenticato il portafoglio nel taxi.Bortsova si è subito attivata invano per rintracciare il tassista che l'aveva accompagnata a casa, telefonando alle diverse linee dirette di assistenza taxi. Mentre stava per bloccare tutte le carte bancarie, suo padre ha scorto dalla finestra un taxi «Potrebbe essere il tuo?», ha chiesto l'uomo. E, effettivamente era così.Non avendo incontrato nessuno che potesse aiutarlo, il conducente aveva trascorso 8 ore aspettando la giovane davanti al portone di casa nell'attesa che uscisse.«Quanto dormi? Mi stavo congelando!», le ha detto l'uomo quando finalmente si sono incontrati.Per esprimere la sua gratitudine, Bortsova ha pagato 5 volte il costo del viaggio.