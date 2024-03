Attentato a Mosca, rinviato a Napoli il presidio delle associazioni Lgbt contro la Russia

«A seguito dei drammatici eventi delle ultime ore a Mosca, nel portare la massima solidarietà alla popolazione civile colpita dall'ennesimo episodio di terrorismo internazionale, comunichiamo che il presidio di solidarietà alle persone LGBTQIA+ in Russia, in programma per lunedì 25 marzo alle 16 al consolato onorario della Federazione Russa, a Napoli in via Partenope, 1, avrà luogo mercoledì 27 marzo alle ore 16 e sempre presso il Consolato russo a Napoli». Ne dà notizia Antonello Sannino, presidente di Antinooo Arcigay Napoli.

«Con un mondo in guerra - spiega il rappresentante dell'Arcigay Napoli - la vera grande rivoluzione si chiama pace, ecco perché uno dei signori della guerra, Vladimir Putin, è spaventato, ossessionato, terrorizzato dalle nostre associazioni LGBTQIA+ e dal nostro movimento di liberazione sessuale, da sempre pacifista e non violento.

Aspettiamo al presidio anche il nostro artista concittadino Jorit, magari proprio in questa occasione potrà raccontarci se ha trovato davvero qualcosa di umano in Putin».