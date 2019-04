Bimba di 10 anni muore aspettando il trapianto di polmone: «I soldi raccolti per me dateli a chi soffre»

Lunedì 8 Aprile 2019, 15:38 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2019 19:12

Bimba di 10 anni muore aspettando un trapianto di polmone : «I soldi raccolti per me dateli in beneficenza ». La piccolanon è riuscita a sopravvivere alla malattia che la affliggeva da anni. Da tempo la mamma aveva avviato unaper sostenere le numerose spese mediche e ora che Belle non c'è più ha deciso che destinerà il denaro a diverse associazioni di beneficenza.La famiglia, originaria di Wolfscastle, nel Pembrokeshire, nel, ha dato la notizia della scomparsa della bambina qualche giorno fa sulla paginache aveva creato per tenere tutti aggiornati sulle condizioni della piccola combattente. Belle è stata descritta da tutti come una bambina solidale e solare, tanto che è stata lei stessa a dire ai suoi cari che se fosse morta i soldi a lei destinati sarebbero dovuti andare a chi aiuta i malati.Belle soffriva una, diagnosticata quando aveva due anni: i suoi polmoni erano rigidi e duri e non spugnosi come dovrebbero essere. Questo le causava gravi problemi respiratori e purtroppo l'unica soluzione possibile per lei era il trapianto. La piccola era in lista d'emergenza per un trapianto di polmoni al Great Ormond Street Hospital di Londra, ma l'organo che le serviva non è arrivato in tempo.