Nave inglese attaccata nel Golfo di Aden, incendio a bordo. «Colpita da un missile Houthi», cosa è successo

Una nave mercantile in transito nel Golfo di Aden è stata colpita da un «missile», secondo la società britannica di sicurezza marittima Ambrey citata da Sky News. L'impatto ha provocato un incendio ma l'equipaggio è stato tratto in salvo, in quello che con ogni probabilità rappresenta l'ultimo incidente legato agli Houthi yemeniti, che hanno attaccato le navi internazionali nel Mar Rosso e nelle aree circostanti.

Navi cinesi nel Mar Rosso: così le compagnie sfruttano l'immunità agli attacchi Houthi. Pechino: preoccupati per l'escalation

🚨🇾🇪 For the second time today, an attack on a ship was reported by the UKMTO in the Gulf of Aden off the coast of Yemen.



The attack is 60 nautical miles southeast of Aden, whereas the previous attack, in which at least two ballistic missiles targeted a ship, was 60 nautical… pic.twitter.com/0dCUXopX77

