I contorni della regia iraniana dietro l’offensiva degli Houthi dello Yemen, unico avamposto filoiraniano sul Mar Rosso, si fanno più nitidi. «La decisione politica è di Teheran, la gestione è di Hezbollah e il luogo è degli Houthi in Yemen». Secondo fonti iraniane e regionali anonime citate da Reuters, comandanti e consiglieri delle guardie rivoluzionarie iraniane (pasdaran) nonché vertici di Hezbollah sono attualmente presenti in Yemen per fornire know-how, dati e intelligence al fine di determinare fra le decine di navi che ogni giorno transitano fra lo Stretto di Bāb el-Mandeb e il Canale di Suez quali costituiscono obiettivi legittimi da bersagliare. Non solo.

La regia dell'Iran

La presenza di vertici militari di Teheran e del gruppo sciita libanese servirebbe per supervisionare il riassemblaggio dei missili contrabbandati in territorio yemenita, l’addestramento dei circa 20 mila guerriglieri fino a dirigerne le operazioni belliche. Secondo un insider iraniano «un gruppo di combattenti Houthi è stato in Iran il mese scorso ed è stato addestrato in una base dei pasdaran nell’Iran centrale per familiarizzare con la nuova tecnologia e l’uso dei missili». Viceversa, i comandanti iraniani avrebbero direttamente creato nella capitale Sanaa un loro centro di comando. Poco importa che in tutte le dichiarazioni pubbliche il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, e quello degli Houthi, Mohammed Abdulsalam, abbiano costantemente negato qualsiasi coinvolgimento iraniano o di Hezbollah nell’indirizzo degli attacchi sul Mar Rosso. Che la Repubblica Islamica costituisse la sorgente chiave per la progettazione e la produzione della tecnologia missilistica degli Houthi e che Hezbollah fosse il loro mentore per l’addestramento militare era noto.

Le armi

Per le Nazioni Unite, la milizia yemenita ha iniziato a ricevere armi dall’Iran almeno dal 2009, durante le cosiddette “guerre di Saada” tra le forze governative e i guerriglieri sciiti zaiditi dell’imam Yahya al-Houthi. Col tempo poi le forniture provenienti da Teheran si sono intensificate fino a includere ad oggi droni avanzati, missili da crociera antinave, missili balistici di precisione e missili a medio raggio in grado di colpire il territorio dello Stato ebraico. Questa crescente integrazione e l’attuale coinvolgimento nel processo decisionale strategico e nello sviluppo delle capacità operative della milizia yemenita riflette la convergenza dell’interesse anti-israeliano e anti-americano di Houthi e Iran. Al contempo smaschera anche l’urgenza di Teheran di modulare e controllare l’iniziativa del gruppo armato che, se lasciato troppo autonomo, potrebbe superare linee rosse che l’Iran non sembra voler ancora infrangere.