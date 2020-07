Naya Rivera scomparsa durante una gita in barca sul lago. Trovato solo il figlio di 4 anni: «Mamma ha fatto il bagno»

L'attrice statunitense Naya Rivera, famosa per il suo ruolo di Santana Lopez nello show tv 'Glee' è scomparsa dopo una gita in barca sul lago Piru, in California. Lo hanno riferito le autorità della contea di Ventura.

L'attrice, 33 anni, aveva noleggiato l'imbarcazione insieme al figlio di 4 anni e avrebbe dovuto riportarla nel pomeriggio. Poiché nessuno si è presentato al molo per riconsegnare l'imbarcazione, lo sceriffo ha dato il via alle ricerche che hanno portato al ritrovamento del bambino, da solo e illeso sulla barca.

Il piccolo Josey Hollis, nato nel 2015 dal matrimonio con Ryan Dorsey, ha riferito agli investigatori che la madre non aveva mai fatto ritorno dopo essere andata a nuotare. Le autorità hanno lanciato un'operazione di ricerca, che finora non ha avuto risultati.

Ore d'ansia per i fan di Naya Rivera in tutto il mondo, Italia compresa, dove il nome dell'attrice scomparsa è diventato trending topic su twitter. Sul suo profilo Instagram, l'ultima foto pubblicata proprio poco prima di sparire la ritrae in un momento di tenerezza con il figlio, lo stesso bambino ritrovato da solo in barca. Ed è tra i commenti di quell'ultimo momento di felicità che si affollano le preghiere di quanti sperano in un miracolo per Naya.



The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020

