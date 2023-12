Ritrovati morti Nicole, 18enne incinta al nono mese, e il compagno: erano scomparsi da giorni

La giovane scomparsa del Texas, Savanah Nicole Soto, incinta e prossima al parto, insieme al suo fidanzato, è stata ritrovata morta dopo una ricerca durata diversi giorni. Lo ha confermato un membro della famiglia martedì 26 dicembre.

Savannah Soto e il fidanzato Matthew Guerra, anch'esso segnalato come disperso, sono stati trovati morti all'interno di un veicolo, secondo quanto riferito da un membro della famiglia alla stazione affiliata di CBS a San Antonio, KENS 5.

Le indagini sulle morti avvolte dal mistero

Il capo della polizia di San Antonio, Bill McManus, ha dichiarato di trovarsi di fronte a una scena del crimine «molto, molto particolare» e ha ipotizzato la possibilità di un omicidio, ma non è stato in grado di confermare con certezza la causa della morte di entrambe le persone.

Bisognerà aspettare il parere del medico legale.

La famiglia di Soto ha informato la polizia dell'ubicazione del veicolo dopo essere stata avvisata da qualcuno che l'aveva vista, e McManus ha suggerito che il veicolo potrebbe essere stato lì «anche per tre o quattro giorni». La nonna di Soto ha dichiarato a KENS 5 tra le lacrime: «Voglio solo risposte su chi è stato e perché è successo».

La giovane avrebbe dovuto presentarsi in clinica per il parto, ma non è mai arrivata ed era ormai una settimana oltre la data ipotizzata per la nascita del figlio.