Si paralizza improvvisamente e i medici non riescono a individuare la causa

Lunedì 23 Settembre 2019, 16:50

Hayley Bray, una britannica di 26 anni, lo scorso giugno si è paralizzata improvvisamente a causa di una malattia che nessuno è ancora riuscito a diagnosticare, contratta mentre lavorava a Ibiza.Secondo i media britannici Brays ha lavorato in un hotel a cinque stelle per diversi mesi sull’isola spagnola, quando un giorno ha iniziato a sentirsi male e, in sole 48 ore, ha perso la sensibilità degli arti, quindi è stata ricoverata in ospedale, dove le hanno riscontrato una forte infezione alle vie urinarie.Poco prima di accusare il malore, la ragazza aveva inviato un messaggio alla sorellastra Sadie, dicendole che non riusciva più a riposare bene a causa di forti dolori alle ossa. Sebbene la sorellastra le avesse consigliato di rivolgersi a un medico, la giovane aveva deciso di andare a lavorare. Una volta a lavoro si è sentita male e è stata ricoverata in ospedale in terapia intensiva per un collasso polmonare.Due settimane dopo il ricovero d’urgenza la ragazza è stata trasferita in aereo in un ospedale di Maiorca, dove è stata sottoposta a una terapia di 21 giorni effettuata per pulire il sangue. Dopo il trattamento Hayley è stata in grado di muovere leggermente il braccio sinistro. Dal 21 luglio è tornata in Gran Bretagna, tuttavia è ancora paralizzata, mentre i medici non hanno ancora stabilito la natura della malattia.