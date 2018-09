Maxi multa per aver istigato a uccidere Babbo Natale su Facebook

Sabato 1 Settembre 2018, 14:56 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 15:47

Un giudice della città di Utrecht, Paesi Bassi, ha imposto una multa di 300 euro a un uomo, che dal suo profilo Facebook aveva chiesto di assassinare Babbo Natale, secondo quanto raccontato dalla rete RTV Utrecht.Secondo le indagini, lo scorso anno Michael van Z. ha pubblicato alla Vigilia di Natale un post su Facebook nel quale prometteva una ricompensa a chi avesse assassinato Babbo Natale «per porre fine a questa festa» per sempre.Stefan de Walle, che in quei giorni vestiva i panni di Babbo Natale, ha letto questo post e ha denunciato il fatto. Dal canto suo Michael ha spiegato che si trattava solo di uno scherzo, ma la denuncia lo ha portato in tribunale e il giudice ha stabilito che il suo post istigando alla violenza meritava di essere multato.