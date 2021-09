Strangola i tre figli di 4 e 7 anni mentre dormono e poi tenta di uccidersi: consulente finanziario arrestato a Zagabria

Ha strangolato i tre figli di 7 e 4 anni mentre dormivano, poi il babbo ha tentato il suicidio. E' questa la prima ricostruzione della tragedia avvenuta nella periferia di Zagabria, capitale della Croazia. Come riferiscono i media locali, che citano la polizia, i tre bambini - due gemelli di sette anni e un fratellino di quattro - sarebbero morti per strangolamento. L'autore del triplice omicidio sarebbe il padre, 56 anni, trovato nell'appartamento in stato confusionale e intenzionato a togliersi la vita. L'uomo è stato condotto in ospedale. E' un cittadino austriaco originario di Vienna che vive e lavora nella capitale croata. Prima di uccidere i figli, sempre secondo i media, l'uomo, separato, ha postato su Facebook un messaggio in cui afferma di essere stato lasciato dalla sua nuova compagna e di essere rimasto senza denaro. La madre dei tre bambini non è a Zagabria, e i tre figli trascorrevano il fine settimana con il padre.

APPROFONDIMENTI REGNO UNITO Uccide la fidanzata, i due figli e un'altra bambina durante un... PADOVA Padre uccide la figlia a Rubano e si toglie la vita: oggi la donna... BARCELLONA Barcellona, uccide il figlio di 2 anni per vendicarsi dell'ex....

Bambini strangolati mentre dormono

Il crimine, uno dei più brutali mai commessi nella recente storia della Croazia, è stato scoperto stanotte dopo che un amico dell'uomo ha allertato la polizia indicando un messaggio su Facebook nel quale l'uomo annunciava l'intenzione di volersi togliere la vita. Irrompendo verso le tre di notte nella sua abitazione in un quartiere benestante della capitale croata, la polizia ha trovato i corpi dei tre bambini strangolati e il padre in uno stato grave, causato da avvelenamento con psicofarmaci.

Nel post il manager austriaco, Harald Kopitz, ha scritto di «non avere le forze per andare avanti», accusando di fatto la ex moglie e madre dei loro tre bambini «di essere cattiva» con la sua nuova compagna, «amore della mia vita, che per questa ragione mi ha lasciato», aggiungendo poi «di non avere più soldi». L'omicida ha chiamato in causa anche tre ex amici, «miei fratelli della loggia massonica» che «nell'ultimo anno e mezzo non mi hanno voluto aiutare, non hanno nemmeno risposto alle mie chiamate».

L'uomo è stato trasportato in ospedale e, stando ai media locali, è in condizioni stabili. Secondo le prime informazioni, la coppia era divorziata da alcuni anni. La madre, croata, vive a Dubrovnik, e questo fine settimana i tre bambini erano con il padre. Kopitz viveva da anni in Croazia dove ha lavorato per varie società finanziarie internazionali e austriache come esperto finanziario.