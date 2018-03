Oskar Groening è morto, era il «contabile» di Auschwitz

Oskar Groening, noto come il 'contabile di Auschwitz, è morto all'età di 96 anni. Lo riferisce l'edizione online del magazine Der Spiegel, specificando che Groening è deceduto in ospedale, come comunicato da un legale dell'ex ufficiale delle SS.



Nel 2015, Groening era stato condannato a 4 anni di carcere per la responsabilità nell'uccisione di 300.000 persone nel lager. Durante il processo, aveva ammesso la propria «complicità morale», invocando il perdono dei sopravvissuti e dei familiari delle vittime. A dicembre dello scorso anno, la Corte federale aveva respinto un ricorso presentato dai legali dell'imputato, giudicato idoneo al carcere.

Lunedì 12 Marzo 2018, 19:45 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 20:57

