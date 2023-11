Hamas: «Il piccolo Kfir ucciso in un raid su Gaza insieme a mamma e fratellino». Israele: «Per la tregua tempo massimo di 10 giorni»

di Mauro Evangelisti

Altri due giorni di proroga del cessate il fuoco, significa stop alle armi anche giovedì e venerdì. Lo ha annunciato ieri sera l’Egitto, anche se Israele ha preso tempo e ha detto che le valutazioni erano ancora in corso. Ieri la prima estensione dell’intesa ha retto e sono stati rilasciati dieci ostaggi israeliani (9 donne e una ragazza) e altri due thailandesi (sempre con la mediazione dell’Iran con cui ha trattato direttamente il governo di Bangkok). La più giovane è Maya Leimberg, 17 anni, che è uscita scortata dai terroristi tenendo in braccio il suo cane, la più anziana Ditza Heiman, 84 anni, che era da sola nel suo appartamento nel Kibbutz di Nir Oz quando è stata rapita. Nel momento della consegna degli ostaggi ai mezzi della Croce rossa è andato in scena il solito surreale scenario: urla e fischi della folla di Gaza, centinaia di smartphone sollevati per scattare video e foto. Israele ha scarcerato 30 detenuti palestinesi (15 donne e 15 minorenni).

A Doha è atterrato il capo della Cia, William Burns, per parlare con l’uomo che per Israele sta conducendo la trattativa su ostaggi e tregua: il numero uno del Mossad, David Barnea. Al tavolo del confronto il Paese che, insieme all’Egitto, ha consolidato il ruolo di mediatore, il Qatar e in particolare il primo ministro. Obiettivo: prorogare la tregua tra Israele e Hamas, con un incremento sia degli ostaggi rilasciati sia dei prigionieri palestinesi scarcerati. Si tratta di un confronto molto difficile.

Limiti

Ha rivelato un articolo del Wall Street Journal: i mediatori stanno lavorando perché si raggiunga un accordo per un cessate il fuoco più lungo e stabile. Israele però ha già fatto sapere: non siamo disponibili a una tregua che vada oltre la giornata di domenica. C’è da ricordare che il 22 novembre, quando il governo e il gabinetto di guerra dello Stato ebraico votarono il via libera all’intesa sul cessate il fuoco venne posta una condizione. Si disse allora: si parte con i primi quattro giorni, ci potrà essere una estensione con la formula dei dieci ostaggi per ogni 24 ore di cessate il fuoco. Ma quella proroga, fu precisato, non potrà superare i dieci giorni totali a partire dall’inizio della tregua. In sintesi: senza un nuovo voto del governo, chi sta trattando non può superare il limite massimo di domenica prossima per l’estensione del cessate il fuoco. Lo ha confermato anche il sito di Haaretz: «Secondo un funzionario a conoscenza della questione, Israele ha ribadito di non essere disposto ad ampliare la pausa, attualmente al suo quinto giorno e destinata a scadere mercoledì, oltre domenica (una pausa totale di 10 giorni)». In sintesi: anche nello scenario più ottimista di una tregua spalmata anche su giovedì, venerdì, sabato e domenica (significherebbe 40 ostaggi in più liberati, 120 prigionieri palestinesi scarcerati e invio di aiuti umanitari all’interno della Striscia) da lunedì prossimo riprenderanno i combattimenti perché l’obiettivo di Israele resta l’annientamento di Hamas. Netanyahu: «Andremo fino in fondo, Gaza deve essere smilitarizzata e deradicalizzata».

LIBERI

Ieri nel tardo pomeriggio è stato consegnato da Hamas alla Croce rossa internazionale il quinto gruppo di ostaggi, in totale erano 12.

Dall’inizio della tregua, con quelli di ieri, sono 85 le persone rapite nel corso del massacro del 7 ottobre compiuto dai terroristi e tornate a casa. Sessantuno sono israeliani collegati dunque al meccanismo dell’intesa (per ognuno di loro sono stati scarcerati 3 palestinesi); a questi vanno aggiunti gli stranieri. Si calcola che siano 157 gli ostaggi ancora prigionieri di Hamas (ma anche di altre organizzazioni terroristiche). Ieri Israele ha denunciato che Hamas aveva violato la tregua, a causa di alcune esplosioni nel Nord della Striscia (feriti lievemente tre soldati). Si è temuto che la proroga di due giorni potesse saltare. Nel governo dello Stato ebraico però i falchi dicono che la tregua è un errore, a partire dal ministro della Sicurezza Nazionale, Itamar Ben Gvir («se si ferma la guerra, si scioglie la coalizione di governo»). Ma gli Usa hanno lanciato un monito: quando riprenderà la guerra non si dovranno usare a Sud gli stessi metodi applicati al Nord della Striscia.