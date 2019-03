Piano di volo sbagliato, aereo atterra in Scozia invece che in Germania: rabbia dei passeggeri

WDL Aviation BAe 146, operating for British Airways, mistakenly lands at Edinburgh Airport https://t.co/SQ5dc7d4rN pic.twitter.com/Cz3YvgBdOc — Aviation24.be (@aviation24_be) 25 marzo 2019

Lunedì 25 Marzo 2019, 14:27 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2019 16:02

Il piano di volo è sbagliato e l'aereo atterra in Scozia invece che in Germania: «Benvenuti a Edimburgo». L'annuncio del pilota di un volo della Britsh airways subito dopo l'atterraggio ha lasciato oggi sconcertati i passeggeri, che non si aspettavano affatto di arrivare in Scozia. L'aereo, racconta la Bbc, doveva infatti atterrare a Duesseldorf in Germania, ma al pilota era stato consegnato un piano di volo sbagliato. Una volta constatato l'errore, racconta l'emittente britannica, l'aereo è poi partito per la sua vera destinazione.per contro della British Airways, che ora sta cercando di capire come sia potuto accadere il pasticcio. «Ci siamo scusati con i clienti per l'interruzione del loro viaggio e ora li contatteremo individualmente», ha detto la compagnia britannica.