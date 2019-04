Mercoledì 24 Aprile 2019, 17:02 - Ultimo aggiornamento: 24-04-2019 17:34

Tre dipendenti di unasi sono divertiti in quello che può essere l'incubo di ogni cliente: mangiare una pizza e non sapere che è stata condita con il lassativo. Ecco perché l'ispettore sanitario è stato costretto a far chiudere per qualche giorno il locale di Texas ), della catena americana Mr. Jim's Pizza. Gli agenti della polizia hanno scoperto che tre dipendenti (che davanti a loro hanno comunque negato il gesto) avevano messo il lassativo almeno in una pizza che, tra l'altro, è stata mangiata da un altro impiegato del locale.A segnalare l'episodio alle forze dell'ordine è stato un cittadino che aveva notato sui social network come uno dei dipendenti avesse detto di aver messo il farmaco sulla pizza. A darne notizia è il Dipartimento di polizia di Springtown, attraverso la propria pagina. E sono loro stessi a cercare di aiutare il locale del territorio rassicurando i clienti. Infatti, hanno pubblicato la foto del loro capo Anthony Motley, mentre va a prendersi una pizza. E dicono: "Non lasciamo che la follia di un paio di individui faccia del male a una delle nostre imprese locali".