Precipita ultraleggero, 9 morti. Gioia sul web: «A bordo imprenditori corrotti». Due modelle tra le vittime, l'ultima story su Instagram

Tragedia in Venezuela, dove un aereo leggero King Air 100 matricola YV-1104 è precipitato e nove persone sono morte nello schianto: l'ultraleggero si stava avvicinando all'aeroporto di Caracas Oscar Machado Zuluoaga, situato a Charallave, nello stato di Miranda, quando è caduto, nella serata di ieri.



Secondo quanto riferito dai media del velivolo si sono perse le tracce a

nella cosiddetta «Banda dei nani», un gruppo di uomini d'affari venezuelani che sono diventati miliardari durante la crisi economica.

¡OLIGARQUÍA CHAVISTA DE LUTO! Quiénes eran las nueve personas que viajaban en el avión que se estrelló cerca de Caracas https://t.co/ulLOEUO58f pic.twitter.com/IEyr69bUlo — Noticias Venezuela (@nvenezuela19) December 20, 2019





Il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha confermato la morte delle nove persone che viaggiavano sull'aereo: Saab ha informato i giornalisti che la Procura ha nominato due pubblici ministeri per portare avanti le indagini sull'incidente. «Voglio esprimere le mie condoglianze a familiari e amici, passando oltre la 'necrofilia' che si vede su internet, dove si festeggia per i morti», ha detto.

Sui social network infatti la notizia ha riempito di giubilo molti internauti, che hanno espresso felicità per l'incidente proprio perché alcuni dei passeggeri, tra cui il già citato Diaz Ramirez e l'altro uomo d'affari Humberto Vivanco, erano imprenditori coinvolti in casi di corruzione. I media venezuelani mettono nell'elenco delle vittime anche due modelle, Ana Fois e Alejandra Contreras (foto in alto). Il procuratore Saab non ha voluto avanzare alcuna ipotesi sull'incidente, sottolineando che è necessario attendere i risultati delle indagini in corso.



L'ULTIMA STORY SU INSTAGRAM DI ANA FOIS

Entre las víctimas del siniestro también figura la modelo venezolana, Ana María Fois. Estas fueron sus últimas historias hoy en la red social Instagram. pic.twitter.com/cSyDQLu4gN — VVsincensura (@VV_Sin_censura) December 20, 2019

Ultimo aggiornamento: 21:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«cinque miglia nautiche dall'aeroporto»: delle nove vittime, sette erano passeggeri, e tra loro un imprenditore recentemente denunciato per riciclaggio di denaro e traffico di droga,, accusato di essere coinvolto