Cuba in rivolta, migliaia in piazza nella più grande manifestazione da 60 anni: «Abbasso la dittatura»

Sos Cuba. Un Paese in rivolta. E domenica scorsa la più grande degli ultimi 60 anni: migliaia di cubani sono scesi in piazza al grido: «Abbasso la dittatura». Più di 20 località del Paese hanno manifestato contro il presidente Díaz-Canel. «Il mondo deve sapere quello che sta succedendo», è uno degli slogan. Contagi che salgono, medicine che scarseggiano e una crisi economica che ormai va avanti da troppo tempo. Così il popolo cubano si è organizzato attraverso i social network per manifestare. Tutto è iniziato nella città di San Antonio de los Baños, a sud-ovest dell'Avana.

Cuba, figlia Che Guevara:

Cuba in protesta, i motivi

La protesta è stata organizzata sabato attraverso i social network. «Appuntamento domenica, alle 11:30 (ora locale), nella città di San Antonio de los Baños». Ma presto la manifestazione si è diffusa in altre 20 località. Diversi i motivi, ma uno il principale: la stanchezza accumulata della popolazione contro un governo che dura da più di 62 anni. Così i manifestanti hanno trasmesso in diretta le marce in cui migliaia di persone hanno gridato slogan contro il governo. Attaccando il presidente Díaz-Canel.

Cuba sta vivendo una delle più grandi crisi economiche e sanitarie dal cosiddetto «periodo speciale» (la crisi dei primi anni '90 dopo il crollo dell'Unione Sovietica). Il governo cubano, però, attribuisce la situazione all'embargo statunitense e ha messo in dubbio il movimento intorno a #SOSCuba e #SOSMatanzas come una «campagna mediatica» per «profittare» di una situazione di crisi sanitaria.

Negozi presi d'assalto

Numerosi video sui social testimoniano diverse persone che prendono d'assalto negozi e supermercati.

La risposta del presidente

Il presidente Miguel Díaz-Canel ha invitato i sostenitori del governo a scendere in strada e «affrontarli». Diaz ha detto: «Sappiamo che in questo momento c'è una massa rivoluzionaria nelle strade», ma «non ammetteremo che nessun controrivoluzionario, nessun mercenario, nessuno venduto al governo degli Stati Uniti, venduto all'impero, ricevendo denaro dalle agenzie, lasciandosi trasportare da tutte le strategie di sovversione ideologica creeranno destabilizzazione nel nostro Paese», ha aggiunto. Il governo cubano accusa spesso i suoi oppositori di essere mercenari o agenti al servizio degli Stati Uniti.

Lo scontro con gli Stati Uniti

Julie Chung, sottosegretario ad interim dell'Ufficio per gli affari dell'emisfero occidentale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, ha affermato che il suo governo è «molto preoccupato per coloro 'chiamati a combattere' a Cuba». E prosegue: «Sosteniamo il diritto alle proteste pacifiche del popolo cubano. Invitiamo alla calma e condanniamo qualsiasi violenza», ha affermato su Twitter. Tra i feriti dalla polizia c'era anche un fotoreporter dell'agenzia AP.

I contagi

Le manifestazioni si svolgono nel momento peggiore della pandemia nel Paese, con segnalazioni di centri sanitari crollati e dopo mesi di carenza di cibo, medicine e praticamente tutti i beni di prima necessità. Cuba ha registrato ieri, 11 luglio, 47 nuovi decessi e 6.923 nuovi contagi di coronavirus nelle ultime 24 ore, nuovi dati record per la pandemia considerata «allarmante» e in aumento dalle autorità sanitarie dell'isola. Sono «cifre allarmanti che aumentano ogni giorno», ha dichiarato Francisco Durán, direttore nazionale di Epidemiologia del ministero della Salute, riportando la situazione epidemiologica del Paese. Dei morti segnalati oggi, 29 sono stati registrati a Matanzas, provincia nell'ovest del Paese che continua a essere il centro della pandemia nell'isola, e che ha registrato 3.351 nuovi contagi, quasi la metà di quelli avvenuti a livello nazionale.